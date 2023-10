Samahara Lobatón: le embargan sus cuentas y usa la de Bryan Torres para cobrar

Samahara Lobatón reveló que Indecopi le embargo sus cuentas bancarias por no utilizar un ‘hashtag’, la multa sería de una UIT. Ante esta situación, la hija de Melissa Klug dio a conocer que actualmente utiliza la cuenta de su pareja Bryan Torres para ir “metiendo” su “platita”.

“Figura en la cuenta el nombre de Bryan, lo que pasa es que Indecopi me ha embargado mis cuentas porque no utilice un hashtag y mi multa es una de UIT y Bryan me ha prestado para que pueda ir metiendo ahí mi platita”, señaló Lobatón en una entrevista del programa ‘Hablemos de Belleza’.

Esta declaración sale, luego de que la influencer contara que se encuentra trabajando con importantes marcas, por lo cual ya no acepta trabajar con canje.

¿SAMAHARA CONVIVIRÁ CON TORRES?

La joven de 21 años no solo dio a conocer la confianza que siente en el amigo de Jefferson Farfán, sino que también mencionó que piensa mudarse próximamente y que podrían empezar a convivir.

“Me voy a mudar pronto, es algo propio así que estoy feliz por eso. Me siento preparada. En verdad Bryan me da seguridad y me siento feliz a su lado. Él duerme en mi casa todos los días, ya es casi una convivencia”, mencionó al medio.