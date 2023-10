El Gran Combo de Puerto Rico hizo historia en el Gran Teatro Nacional

El Gran Combo de Puerto Rico hizo historia en nuestro país en una noche llena de sabor, elegancia y buena música en el Gran Teatro Nacional, donde el público siempre estuvo de pie, disfrutando de los éxitos de la ¨Universidad de la salsa¨, marcando un paso muy especial para el género, lo cual marca un antes y un después para el desarrollo de la industria artística en nuestra tierra.

Rafael Ithier, director y fundador de la ¨Universidad de la salsa¨, se mostró agradecido con el público peruano al que consideró una de las localidades que quiere por el cariño y apoyo que ha recibido su grupo alrededor de los años. Confesó que no la ha pasado bien de salud, pero no pude negarse ante la posibilidad de venir a celebrar el cumpleaños número sesenta de su querido grupo.

"Hace años padezco de una enfermedad que me tiene medio reventado, pero yo no me pierdo de venir a Perú. Y pidan lo que ustedes quieran que estamos nosotros para servirlos", sostuvo el destacado artista, tras recibir la viva y palmas de un público que agradece sobremanera toda la escuela musical que ha dejado El Gran Combo de Puerto Rico en nuestro país y el mundo.

Canciones como ¨Ojitos Chinos¨, ¨Un Verano en New York¨, ¨Brujería¨, ¨Me liberé¨, entre otros grandes éxitos, fueron coreados y aplaudidos de principio a fin por el respetable que apoyó desde el primer momento a la agrupación con los shows llenos de tribuna a tribuna en esta gira nacional organizada por Tropimusic, empresa que cuenta con los derechos exclusivos de la gira nacional de los artistas durante muchos años en el territorio nacional.

Cabe señalar que los maestros de la salsa realizaron su presentación pendiente en el Gran Teatro Nacional donde ya se agotaron las localidades y donde esperan cerrar una velada para el recuerdo entre la familia de la salsa, que consideran esta presentación que pone a otro nivel el género en el Perú ante el mundo.