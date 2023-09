Turista mexicano elogia churros peruanos y causa revuelo en redes sociales: "Son los más ricos"

La gastronomía peruana nunca deja de sorprender a los visitantes extranjeros, y esta vez fue el turno de un grupo de jóvenes mexicanos que, durante su visita a Lima, quedaron encantados con la diversidad y riqueza de los platillos locales.

Entre los alimentos que probaron, los churros peruanos se llevaron la atención de uno de ellos, quien no dudó en compartir su experiencia en las redes sociales. El joven, a través de su canal de YouTube 'Tribu Nómada', relató la experiencia gastronómica que vivió en la capital peruana.

SE SORPRENDIÓ

En particular, se mostró sorprendido por los churros, un dulce muy popular tanto en México como en Perú. "Algo supercurioso es que aquí en Perú comen churros, pero los churros peruanos son muy distintos a los churros mexicanos", explicó.

No sólo destacó la diferencia, sino que también admitió su preferencia por la versión peruana del postre. "Me gustó más que los mexicanos. Mis compatriotas mexicanos me van a matar porque preferí estos churros (...). Es que les juro, me gustó más, se los juro, está muy rico", afirmó el entusiasmado turista.

Este comentario provocó una oleada de reacciones en las redes sociales, en su mayoría de peruanos que se mostraron orgullosos y agradecidos por el reconocimiento a su gastronomía. "Bienvenidos a Perú", "Gracias por la visita, nunca lo olvidarán", "Qué genial, gracias por visitar nuestro Perú, hermanos mexicanos", "En Perú hay buena comida y buena música", "Así es, en Perú tenemos la mejor gastronomía", "La comida de Perú es todo un orgasmo para el paladar", fueron algunos de los comentarios que los usuarios de YouTube dejaron en respuesta al video.

Es importante mencionar que el churro es uno de los postres más famosos en México, por lo que el joven turista sintió la necesidad de pedir disculpas a sus compatriotas por preferir la versión peruana del dulce. Sin embargo, los peruanos no dudaron en elogiar su reacción positiva y agradecerle por compartir su experiencia en un puesto de churros en el centro de Lima.