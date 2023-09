[VIDEO] Milett Figueroa en Argentina: modelo encaró a su compañera que se burló de su canto

Milett Figueroa ha iniciado un nuevo reto en Argentina al ser parte del famoso concurso Bailando 2023, conducido por Marcelo Tinelli; sin embargo, ha sufrido varios “tropiezos” desde su primer día. Ahora, tuvo un intercambio de palabras con su compañera Coki Ramírez.

Durante los ensayos, Milett aprovechó la presencia de Ramírez para enfrentarla cara a cara y reprocharle por las burlas que hizo sobre su canto y la participación de su madre en el concurso de baile.

La cantante y actriz cordobesa dijo en su programa de espectáculos “LAM” que no le gustó que Figueroa cantara en su primer día y tampoco que llevara a su madre al concurso. “Yo amo Perú, he cantado muchas veces allá. Estaría bueno hacer un show en Lima y que ella me presente, pero que no cante porque sí me sangraron los tímpanos. Y bueno yo, particularmente, no llevaría ni loca a mi madre. A mí me da vergüenza ajena ver a los padres allí, me da cosas”, señaló Ramírez.

CARA A CARA

Lo dicho por la cordobesa fue el pasado 13 de setiembre, pero la modelo peruana no perdió la oportunidad de reprocharle a su compañera mientras practicaban en el backstage de Bailando 2023. Cabe señalar que Ramírez también cantó junto a Tinelli, pero con una pista de por medio.

“A mí me hubiese encantado practicar un canto, que me pongan una pista. ¿Por qué no cantamos las dos? Jamás entre mujeres debe haber competencia, cada una es maravillosa en lo suyo. No habría por qué competir. Además, yo no tengo por qué meterme en historias de amor, no tengo nada que ver allí. Ni sabía que yo iba a cantar (con Marcelo), lo hice porque me provocó, y eso que estaba sin aire”, le espetó.

Pese a que Coki Ramírez se mostró tranquila y solo respondió que “esto más que una competencia es un show”, Figueroa no se quedó callada y le recordó sus críticas contra ella y su madre.

“Dijiste que te duelen los tímpanos, creo que fue un poco innecesario minimizar el talento del otro cuando tú tienes un talento lindo. Lo vi, lo vi. Mi oficio no es el canto como el tuyo, yo lo hago porque me gusta. Yo soy actriz y conductora, y también cantante porque he protagonizado musicales en mi país. Yo jamás minimizaría el trabajo del otro, creo que cada uno se esfuerza y tiene un talento innato”, dijo Figueroa.

Luego sacó la cara por su madre: “Lo dijiste por mí. Mi mamá se presentó y yo le di el espacio porque yo he sacado su talento. ella es becada del Conservatorio Nacional de Músico, no lo hice porque quería rellenar una previa con mi madre”, expresó.

Ante ello, Ramírez se defendió: “Yo lo dije en general, no se lo dije a tu mamá. Pará, yo so re mamera, Marcelo lo sabe. No lo dije por ti. La pregunta fue en general, era para muchas mamás”, respondió tras el bochornoso episodio.