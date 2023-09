Britney Spears desata polémica tras bailar con cuchillos cerca a sus perritos

La princesa del pop, Britney Spears, dejó a sus fans sorprendidos y un poco preocupados tras desarrollar un exótico baile con dos cuchillos en sus manos. En el video se observa a la cantante realizar una curiosa coreografía cerca a sus tres perritos.

La artista optó por bailar con un 'crop-top' naranja de puntos blancos y la parte inferior de un biquini blanco con amarillo. Adicionalmente, hizo uso de su clásico collar negro y una media cola para su rubia melena; sin embargo, lo que perturbó a numerosos internautas fueron los filosos cuchillos que tenía en la mano.

En el clip se observan a los tres perritos de la cantante rondando cerca de ella, pese al riesgo que podrían suponer estos cuchillos.

¿BROMA DE HALLOWEEN?

La cantante aclaró en la descripción de su video que los cuchillos eran falsos e hizo alusión a que la celebración de ‘Halloween’ estaba cerca.

“Hoy he empezado a jugar en la cocina con cuchillos. No se preocupen que NO son cuchillos de verdad. Halloween es pronto”, se lee en la descripción de su post.

Este comportamiento generó una división entre los fans de la princesa del pop ya que algunos la defendieron, alegando que se trataba de una simple imitación del baile que hizo Shakira en los MTV Video Music Awards 2023; pero, otro grupo se mostró bastante preocupado por la salud mental de la intérprete, señalando que quizás es un video para pedir ayuda o que se trata de una muestra de que la cantante debe recibir apoyo profesional.