Daniela Darcourt y la promesa a Alianza Lima: “Voy a salir a correr calata si tricampeona”

El Torneo Clausura del fútbol peruano está al rojo vivo y la nomina por primera vez a un Latin Grammy, Daniela Darcourt lo sabe muy bien. La cantante se ha declarado una hincha acérrima de Alianza Lima y en la recta final del certamen a realizado una promesa a toda la institución blanquiazul.

En declaraciones para un dominical, la salsera prometió salir a correr como Dios la trajo al mundo en caso el combinado victoriano consiga su tercer título de manera consecutiva.

"He hecho mi promesa, voy a salir a correr calata si tricampeona. (...) No sé, me daré vueltas acá en la cancha, algo haré, pero tengo que cumpli", declaró en Dia D.

Daniela Darcourt es una artista que creció en el distrito de La Victoria y en varias ocasiones ha demostrado ser una apasionada por el deporte rey.

PRESENTACIÓN DE LA BLANQUIMORADA

Hace menos de una semana la exintegrante de Son Tentación estuvo presente en la presentación de la camiseta blanquimorada que utilizará Alianza Lima en octubre, indumentaria que será estrenada en el compromiso ante Binacional en Juliaca.