Pilar Gasca arremete contra Milena por sentarse en la TV: “Ella necesita plata y sirve de títere”

Luego de que se difundieran unas imágenes de la exnovia del cómico, Edwin Sierra, Pilar Gasca en una discoteca de Miraflores armando un escándalo, lo que causó que Milena Zárate se pronunciara al respecto y señale varios calificativos contra la exbailarina de Alma Bella.

Gasca no se quedó con los brazos cruzados y reapareció en las redes sociales señalando que la colombiana el hace la vida imposible desde hace varios años atrás.

Por medio de su cuenta de Instagram, Pilar Gasca contó que Milena pedía que le dieran un puesto en la galería donde tenía su tienda de ropa, pero al poco tiempo que consiguiera su propósito Zárate, Gasca decidió dejar el establecimiento.

“Yo empecé mi marca de ropa y resulta que la mujer mandaba durante un año a su hermano (...) a rogar que le den una tienda o módulo ahiiiiii donde estaba la mujer que más odia (…) Ahora díganme si no es hostigamiento por años!!! que alguien diga lo contrario. Yo siempre seré yo, y siempre para arriba, nunca estancada por ningún ex”, sostuvo.

MILENA EL TÍTERE DE LA PRENSA

Finalmente, la bailarina indicó que Milena Zárate se sienta de programa en programa para que la utilicen como un “títere” a cambio de dinero.

“La prensa nunca me apoyará porque siempre he rechazado sentarme en sus programas, aunque me hayan ofrecido mucho dinero, simplemente no me gusta, a ella sí porque necesita la plata y les sirve de títere”, sentenció.