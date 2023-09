Shirley Arica es confirmada para participar en reality chileno "Tierra Brava": "Yo soy el show"

Shirley Arica, la conocida y controversial modelo peruana, continúa expandiendo su carrera en el extranjero. Esta vez, ha sido confirmada como la nueva integrante del reality show chileno "Tierra Brava: Cosecha lo que siembras", que se transmitirá en un canal de televisión de Chile.

El reality, con temática mapuche y ambientado en una granja, dará inicio el próximo domingo primero de octubre a las 10 de la noche. Arica, quien ha ganado notoriedad por su participación en diversos realities en Sudamérica y Estados Unidos, promete aportar su carácter polémico y controvertido al programa.

En su video de presentación para el programa, Arica reveló algunas facetas personales. Aseguró que, aunque no le gusta cocinar y no se considera una persona violenta, tampoco permite que alguien abuse de ella. "Soy dulce aunque no parezca... no me gusta que me vean desnuda, hago muchas cosas bien que no se pueden decir en cámaras... No sé cocinar ningún huevo, aparte que odio la cocina. Soy muy picona de decir las cosas, pero de ahí a irme de manos o permitir que alguien me ponga la mano, eso no", afirmó.

Además, Arica prometió que el público puede esperar mucho espectáculo de su parte. "Nunca he estado en una granja, así que mucha idea no tengo, pero sí soy un poco asquienta. ¿Qué puede esperar la gente? Show y yo soy el show", mencionó en su video de presentación.

DESCARTA ESTAR EN REALITIES NACIONALES

Anteriormente, Arica rechazó la oportunidad de participar en un reality nacional. Explicó que su decisión se debía a que ya había superado esa etapa en Perú y que estaba buscando otras oportunidades internacionales. "A ese reality no ingresaría. Definitivamente que no. Siento que estoy apuntando a otras cosas, quiero otras cosas para mi carrera. Le agradecí en su momento y yo busco otras cosas, así que no está en mis planes ingresar a ‘La casa de Magaly’ para nada. Ni en la primera, ni la segunda, ni en la quinta temporada", comentó a La República.

Asimismo, Arica descartó la posibilidad de participar en otros realities peruanos de competencia, ya que siente que no está físicamente preparada para ese tipo de competencias. "Ya pasé por eso, ya quemé etapas. Por ejemplo, no estaría en realities de esa temática porque físicamente no estoy preparada. Entonces, esos tipos de reality no van conmigo", reveló.

Cabe recordar que Arica fue expulsada del reality "Los 50", por romper una de las reglas del programa que prohibía cualquier tipo de contacto físico y agresión entre los participantes. La modelo se vio involucrada en una pelea con otra participante, lo que resultó en su salida inmediata del programa.