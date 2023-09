¿Qué dijo Juan Manuel Vargas tras las recientes declaraciones de Tilsa Lozano?

Juan Manuel Vargas, exvolante de la selección nacional y del Universitario de Deportes, decidió retirarse del fútbol lejos del escrutinio público; si embargo, en esta nueva etapa de su vida también ha decidido abrirse a algunas entrevistas personales. Recientemente, el exfutbolista se pronunció sobre las declaraciones que hizo la modelo Tilsa Lozano, figura mediática que en el pasado confirmó haber tenido un romance con él mientras su esposa estaba embarazada.

Durante la entrevista con Susana Gutiérrez Rivera, se le preguntó a Vargas qué opinaba sobre ciertos personajes del ambiente mediático que aún lo mencionan en sus discursos.

“Yo no toco esos temas, trato de mantener un perfil bajo. Prefiero no involucrarme en esos asuntos porque mis hijos ya están grandes. Tengo cinco, y en la era de las redes e internet, prefiero no meterme. En su momento, ellos sabrán por todo lo que leen. Pero yo trato de mantenerme al margen de todos los temas externos”, manifestó.

Como se recuerda, hace solo unos días, Lozano ofreció una entrevista al canal digital 'En Portada', donde recordó su participación en el desaparecido programa 'El valor de la verdad'. En dicho programa, confirmó su romance con el exfutbolista de Universitario de Deportes.

“Fue una cruz y seguramente sigue siendo una cruz, pero creo que es más que nada laboral a nivel de marcas de 'no vamos a contratar a ella porque se sentó en 'EVDLV'. Como es un país machista, las marcas dicen 'no, eres muy polémica'”, expresó Lozano.