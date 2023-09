“No me comparen con Luis Miguel”: pide Cristian Castro

Cada vez que puede no pierde la oportunidad para mostrar su admiración por Luis Miguel, pero lo cierto es que Cristian Castro nuevamente habló del “Sol de México” esta vez para pedir que no lo comparen con él porque han tenido diferentes éxitos.

Esas declaraciones las brindó en una entrevista del programa Noche al Dente, donde fue cuestionado sobre su relación con Luis Miguel, a lo que él respondió que “Micky simplemente es una persona muy comprometida con su carrera”.

“Compararlo conmigo es un error, es injusto para Luis, porque el triunfo de Luis ha sido devastador, ha sido tremendo y no se compara con mi triunfo” manifestó el intérprete de "Azul".

“Yo he tenido un buen triunfo y me encanta mi triunfo, pero creo que lo que ha abarcado Luismi, toda su carrera, todo lo lindo, su trayectoria ha sido verdaderamente gloriosa y no deberíamos de compararlo conmigo, para nada”, dijo el “Gallito Feliz”.

Pero el hijo de Verónica Castro no se detuvo y como siempre continuó alabando la carrera del interprete de “La Incondicional” y lo que ha logrado con ella, nuevamente pidiendo que no los comparen.

“No somos siquiera la misma generación, él es del 69 y yo soy del 74″, dijo el cantante, “En lo único que nos parecemos es en la textura de nuestras voces” sentenció.