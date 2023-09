Hija de Keiko Fujimori se luce en entrevista en inglés para el Miss Teen Universe

La hija de Keiko Fujimori, Kyara Villanella, mostró su habilidad para desenvolverse en su entrevista en inglés para el Miss Teen Universe, certamen de belleza que se llevará a cabo en Colombia a fines de noviembre. La prueba la hizo frente a Luisa María Laverde Grijalba, ganadora de la edición 2022 y que será la presentadora oficial del evento.

Villanella demostró que tiene un buen dominio del idioma y que está lista para competir. Según explicó, a pocos meses del Miss Teen Universe está ensayando con prioridad su pasarela, baile típico y un pequeño show de piano.

“Estoy emocionada por el concurso porque sé que será en el mar y a mí me encanta la playa. Cuando fui a Medellín, visité Comuna 13 y traté de probar toda la comida. Me gusta mucho comer, jajaja. Probé la bandeja paisa, me gustó, era muy grande y la tuve que comer con mi hermana, pero fue increíble. También comí el ceviche de mango, nunca había probado algo así”, señaló la actual Miss Teen Universe Perú.

Dijo que entre sus cualidades destacan la disciplina, compromiso y organización, también dio que le gusta trabajar en equipo: “Yo creo que la mejor cualidad en la vida es tener balance en todo lo que haces, todo es importante. Trato de ponerle el mismo esfuerzo que le pongo a este concurso a mi educación”, explicó en su entrevista donde lució con un estilo formal y limpio.

Dijo que está considerando estudiar derecho ambiental y que de ganar quisiera promover la conciencia sobre la preservación del medio ambiente. “Quiero darle una voz a aquellos que no la tienen. Junto a la organización, me gustaría sacar el plástico de las playas y contribuir con el cuidado ambiental. Ese sería mi principal objetivo”, respondió la joven concursante.

AGRADECIÓ A SU MADRE

También en su entrevista se refirió a su madre, Keiko Fujimori, y a su hermana a quienes agradeció por su apoyo en los meses de preparación. “Para mí, ellas son mi todo. Yo sé que los días familiares son los domingos, pero para nosotras todos los días son familiares, hacemos deportes y pijamadas juntas. Todo lo que he logrado es gracias a ellas, a su apoyo”, respondió Villanella.