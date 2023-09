Ely Yutronic: El periodismo sirve para informar, hacer el bien y ser un agente de cambio

Nació en Chile, donde desarrolló una importante labor profesional, pero luego Ely Yutronic viajó a España y Colombia donde trabajó en distintos medios de comunicación. Y desde hace cuatro años llegó a nuestro país, donde ha cubierto las noticias más sorprendentes.

Desde la conducción de 24 Horas mediodía y 24 Horas, informó en vivo y en directo sobre el cierre del Parlamento, la vacancia de un mandatario, la renuncia de otro, el encarcelamiento de varios exjefes de Estado, el golpe de Estado de Pedro Castillo y una pandemia del Covid-19.

MOMENTOS GRATIFICANTES

“Me siento afortunada de cubrir sucesos históricos, no solo para el Perú sino para el mundo. Han sido momentos gratificantes y desafiantes, incido en esa palabra porque eran tiempos importantes”, señaló la destacada periodista en entrevista con Perú21.

Reconoce la importancia de los medios de comunicación, sobre todo para hacer el bien y ser un agente de cambio. “La gente te pide ayuda, hacen cola afuera del canal. Hay muchas necesidades e injusticias y las personas acuden a los medios para que sus problemas sean resueltos”, relata.

ÉPOCA COMPLICADA

Su acento neutral no permite identificarla como extranjera. Reconoce que cuando sus amigos se enteraron que venía al Perú le advirtieron de un antichilenismo. “Pero no lo he sentido para nada. La gente ha sido muy amable conmigo, muy cálida y cariñosa”, señala.

Finalmente, indica que llegó en una época complicada para el país, “Pero el peruano es luchador y guerrero. Mi corazón ya es peruano. Me siento feliz aquí. Me gustaría establecerme acá, crecer como periodista y quizás hacer una vida acá”, apuntó.