Claudia Chiroque: “un sujeto creía que mi capacidad se medía por el tamaño de mi falda”

De lunes a viernes tiene un horario agotador, se levanta tempranísimo, a las 3:45 de la madrugada para iniciar su día en el noticiero de la mañana, Buenos Días Perú, donde toca distintos temas de la coyuntura nacional e internacional, pero lo que más le apasiona es la política.

“Soy muy versátil. He hecho temas sociales, deportes, denuncias, pero el bloque que más intento aprovechar es el político. Porque todos ven lo mismo a la misma hora, todos vamos a la misma bodega; no tengo nada contra el teleprompter, pero uno tiene que ofrecer un plus, un análisis distinto. El televidente de BDP exige algo que diferencie la oferta. Estos últimos años he querido dedicarme a lo político”, señaló en entrevista con Perú 21.

Aunque estudió derecho, Claudia no ejerce su carrera, desde hace mucho tiempo se dedica a la conducción, pero intenta complementar su profesión con lo que hace. Otro reto que también sigue en su día a día es escribir en una columna de un diario, una faceta que está redescubriendo y disfruta mucho. “Quiero que la gente que me siga encuentre en mí también un análisis acorde a mi profesión. No solo me gusta, sino que intento acercarme al tipo de análisis que en algún momento quisiera hacer”, reveló a Perú 21.

Pero, como en todo trabajo, también tiene que lidiar con días malos, incluso por redes sociales. Durante la transmisión en vivo de su programa Buenos Días Perú, tuvo que responder a un internauta que hizo un comentario desatinado sobre su vestimenta: “Hubo un señor que me puso: ‘¿cuál es el fastidio de Claudia de no usar falda en el noticiero?' Y yo le contesté que mi fastidio era una persona como él, que creía que mi capacidad se medía por el tamaño de mi falda”, explicó Chiroque al diario Trome.

SU PROYECTO MÁS AMBICIOSO

Reveló que es 300% sibarita, además es una de las chiclayanas que no heredó el arte de cocinar y tiene una hermana gemela con la que tiene un vínculo especial: “si ya uno tiene vínculo con los hermanos, siendo gemelo el vínculo es doble”, explicó, por ello siente más su lejanía, pues tras casarse se fue a vivir a Dallas.

Su vida en familia es uno de sus tesoros más preciados y cuando tiene oportunidad, lo primero que hace es correr hasta Chiclayo o a Trujillo a visitar a sus padres y a sus abuelos, a quienes por gran fortuna aún tiene la dicha de disfrutar. “Es súper interesante y súper lindo poder reunirse con la familia. Tengo un vínculo al que vuelvo siempre. Me encanta compartir en familia”, aseguró.

Tal vez por ello su ambición personal es formar una familia, tener un hijo y detener un poco el ritmo de trabajar y estudiar al que le ha dedicado gran parte de su vida.