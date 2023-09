Milett Figueroa causa polémica y le piden “bajar los humos” en Bailando

No la pasa bien. Milett Figueroa no estaría recibiendo el apoyo del público del programa Bailando en Argentina, en el cual es parte de su sexta temporada.

En su debut, la modelo mostró un encuentro animado con el conductor Marcelo Tinelli, donde se ven coqueteos entre ambos, sin embargo, las redes sociales se han llenado de reclamos contra la peruana debido a su apabullante personalidad que habría opacado a la de su compañero de pista, el modelo y animador Martín Salwe.

Muchos comentarios en contra de la modelo le critican que no sea más modesta, incluso han señalado que no deja destacar a su pareja de baile: “Fuaaaa la intensidad de la peruana, se olvidó q el famoso es Martin y quedó re pintado pobre”, “Se supone que ella es PARTNER DE Martin , Y SE CREYÓ CONDUCTORA DEL PROGRAMA”, “No me gustó la peruana.re alzada y busca fama acá en la Argentina que lo busque en su país. La madre re entregadora”, “Es Martin el “famoso”, ella la bailarina, ¡y él estuvo pintado mal en la previa!”, “Tu lugar es a la izquierda”.

RESPONDE A CRÍTICAS

Pese a los comentarios contra su debut, Figueroa aseguró que está concentrada en el baile y aseguró que no tiene ningún romance con Tinelli. “Estoy enfocada en el baile porque si me enfoco en Marcelo la gente no le va a interesar mi baile finalmente, no sé lo que pueda pasar en el futuro porque no soy vidente, además, ya no estoy saliendo, estoy completamente concentrada”, señaló.