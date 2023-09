Taylor Swift tendría un nuevo romance, ¿de quién se trata?

Taylor Swift ha encabezado numerosos titulares en las últimas semanas tras su exitosa gira alrededor del mundo y su rotundo éxito en los MTV VMAs 2023. Sin embargo, estos no han sido los únicos temas que han despertado el interés de sus fans y la prensa. Medios internacionales señalan que la cantante estaría saliendo con el jugador de fútbol americano Travis Kelce.

De acuerdo a The Messenger, ambos estarían teniendo una relación secreta. "Taylor Swift y Travis Kelce han estado saliendo en secreto recientemente. Ella lo vio cuando estuvo en Nueva York hace unas semanas", aseguró una fuente cercana a la presunta pareja.

¿AMOR DESPUÉS DEL RECHAZO?

Esta no sería la primera vez que el jugador de fútbol americano intenta conquistar el corazón de la intérprete de 'Cruel Summer'. Kelce reveló en su podcast, New Heights, que trató de conocerla en uno de sus conciertos de la gira ‘Eras Tour’, pero que no tuvo la respuesta esperada.

"Me decepcionó que ella no hable antes o después de sus shows porque tiene que guardar su voz para las 44 canciones que canta. Así que me dolió un poco no haber podido darle uno de los brazaletes que le hice", señaló.

El dos veces campeón del Super Bowl quería sorprender a la estrella con una pulsera hecha por sus propias manos en donde tendría escrito su número de teléfono antes de su espectáculo en Kansas City, en el Arrowhead Stadium.

(Con información del diario El Mundo)