Rafael Ithier realizará gira en el país con El Gran Combo de Puerto Rico a sus 97 años

El Gran Combo de Puerto Rico llega en unos días a nuestro país para celebrar como se debe sus 60 años de formación musical, el viernes 29 de septiembre en una discoteca en Arequipa. Y sin lugar a dudas uno de los rostros del grupo es Rafael Ithier que acaba de cumplir 97 años y afirma que se siente como un niño de veinte junto a su familia musical de toda la vida.

Compositor, arreglista, pianista, fundador y director de la agrupación de salsa más representativa de Puerto Rico, confiesa que regresar a Perú es como llegar a casa. ¨Los peruanos siempre me han demostrado lo que significa el Gran Combo para la música, como nosotros lo importante que son para mantenernos vigentes. El cariño, alegría y esa buena sazón de los peruanos no lo encuentras en el mundo¨, sostiene el popular artista.

AMA AL PERÚ

Raphael Ithier no se equivoca cuando dice que el Perú ama tanto a su grupo pues además del show que brindarán, lograron un ´sold out` en tiempo récord para su presentación en el Gran Teatro Nacional. ¨Llego para brindarles el repertorio completo del Gran Combo. No faltarán ´Me Liberé`, `Trampolín`, `Un verano en New York´, ´Azuquita pal café´ y otros que pide la gente alrededor de los años¨.

La edad no ha sido impedimento para Rafael Ithier para seguir trabajando. A sus 97 años ha tenido algunas dolencias propias de la edad, pero nada que preocuparse. ¨He tenido sustos raros pero la gente ayuda mucho con sus oraciones. Me siento como de veinte y creo que sin el escenario no podría vivir. Gran Combo me necesita y yo a ellos para seguir dando música no podría faltar a estas presentaciones en Perú¨, sostiene el artista.