Romina Gachoy tras separación de Jean Paul Santa María: "Hay propuestas de trabajo en el extranjero"

Tras conocerse la separación Romina Gachoy y Jean Paul Santa María después de ocho años de matrimonio, la modelo uruguaya anunció que dejará el Perú y estará en el extranjero debido a que existen varias propuestas laborales.

Asimismo, Gachoy mencionó que una de las razones del fin de su amorío con el exnovio de Angie Jibaja fue ocasionado por las difíciles agendas que tenían ambos.

"Yo me iré de viaje bastante seguido por trabajo y hay propuestas en el extranjero, que ya no puedo dejar pasar porque son muchos años en que me he dejado de lado y, por otra parte, el trabajo de Jean Paul también es bastante sacrificado. Casi no nos vemos", mencionó en el diario El Trome.

SEPARACIÓN

Por medio de un comunicado en redes sociales, Romina Gachoy reveló el final de su matrimonio con Santa María y que a pesar de ello buscarán tener una buena relación por el bienestar de los menores que tienen en común.

“Queremos contarles que Jean Paul y yo estamos oficialmente separados y hoy cerramos nuestra historia de amor después de 11 años de novios y 8 años de casados, diciéndonos gracias y hasta siempre. Seguimos siendo familia, padres y nuestros hijos será serán nueva motivación para ser el mejor equipo”, indicó la uruguaya.