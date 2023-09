Artista impone su estilo frente a otros consagrados cantantes de salsa que se rinden ante su talento

Un nuevo fenómeno en la salsa se impone a nivel nacional. Su nombre es Jeinson Manuel y lo llaman ¨El diamante de la salsa¨, su peculiar voz ya es reconocido en el ambiente artístico, pero ahora ha tomado protagonismo con su tema ¨Manos de Tijera¨, el cual se ha posicionado como el número uno en radios, con su propio sello y sobrepasando a otros referentes de la música en la actualidad.

Jeinson Manuel cuenta con un timbre de voz particular. Las chicas se mueren por el artista, aunque confiesa que no se siente ¨arreglado¨, incluso sus fans le han arrojado celulares de última generación y lo han denominado como su nuevo ¨Rey¨ en la salsa. No por gusto ¨Manos de Tijera¨, su nuevo éxito del que todos hablan en el ambiente de la música, ya se posiciona como el tema de moda y posiblemente ingrese a pelear entre los mejores del año.

El artista se mostró feliz y agradecido por esta oportunidad que le brinda su carrera y se siente muy emocionado con hacer las cosas bien. ¨Me la busqué en pandemia, tuve que recursearme como muchos peruanos para sacar a mi familia adelante. De a pocos tomé fuerza en la música y me ayudó a ganarme el cariño de la gente. "Manos de Tijera` es un tema que llega al corazón, un hombre dolido por una mujer que le pagó mal. Esta vez nos toca sufrir y llorar", sostuvo el artista.

El cantante es del Callao y sus fans admiran mucho su perfomance porque canta sus melodiosos temas como si lo cantaron ellos mismos. Se viste sin etiquetas ni poses. Por eso quizá el público se rinde ante su voz y su sencillez. Jeinson Manuel el popular ¨Diamante de la Salsa¨, llega para quedarse y romper fuegos.