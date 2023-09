Mick Jagger llega a las 8 décadas de vida entre la música y los excesos

Es la eterna estrella del Rock, con un alma y vigor envidiable sobre el escenario, y a sus 80 años sigue vigente en el mundo de la música incluso más que cuando tenía 20 años. Cuenta la historia que el cantante Mick Jagger se entregó a los excesos de la época dorada de su carrera con su banda The Rolling Stones, entre estupefacientes y Rock and Roll se convirtió en un verdadera mega estrella de la música, y vivió para seguir cantando y llenando estadios en todo el planeta.

Jagger cumplió 80 años y sigue sorprendiendo por la vitalidad que pone sobre el escenario en cada uno de sus shows y su secreto es la vida activa y sana lleva ahora, hace ballet, natación, yoga y pilates y recorre 12 kilómetros diarios para entrenar.

“Entreno cinco o seis días a la semana, pero no me vuelvo loco. Alterno entre trabajo en el gimnasio y baile, luego hago carreras de velocidad. Me entreno para la resistencia”, contó el cantante en una entrevista.

Cabe señalar que el factor genético juega un papel en la longevidad y vitalidad del líder de Los Rolling Stones, ya que su padre fue un gimnasta y entrenador de básquetbol y vivió hasta los 93 años.