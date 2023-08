Laura Spoya revela por qué perdió en programa de cocina si era una de las mejores

La modelo Laura Spoya reveló recientemente las razones por las que no terminó ganadora del programa de cocina en el que participó recientemente, siendo una de las más fuertes en la competencia y la que estuvo menos veces en sentencia o eliminación.

La ex Miss Perú conversó con la psicóloga Lizbeth Cueva y dijo que ingresó al programa sabiendo cocinar, algo que le dio una ventaja comparativa sobre sus contrincantes, pues casi nunca la sentenciaban. Pero todo cambió en la ronda final del programa “El Gran Chef Famosos”.

Spoya explicó que al ser la mejor de la competencia empezó a tener mayor presión y hasta dudar de sus capacidades, pues se equivocaba en errores básicos como cocinar el arroz. Incluso dijo que en un momento prefirió ser eliminada a perder una final.

“SOLITA ME SABOTEÉ”

“Alguien me dijo: ‘O lo das todo o mejor no lo das’. Yo, en cambio, no lo doy todo para que no me duela si pierdo. Pero entendí que así no es la vida. Cuando estaba en la semana final, pensé: ‘Ya estoy a nada de ganar este concurso, pero puede que pierda, hay muchas posibilidades de que pierda. Seguro lo harán mejor que yo’. Se me metió ese chip”, se sinceró la ex Miss Perú.

Añadió que fue una sorpresa cuando la eliminaron y quedó en el cuarto lugar, pues todo el tiempo había estado entre las salvadas. “Me escribieron para preguntarme qué me pasó y eso fue: yo solita me saboteé porque dudo de mi capacidad. Me pasa cada vez que me va bien”, explicó.

Para Giacomo Bocchio, jurado de dicho programa, Spoya ha sido la mejor participante de las dos primeras temporadas: “Qué bestia esa chica. Tiene buen paladar, buen gusto. Yo no puedo enseñarle a alguien a tener buen gusto, puedo enseñar a cocinar, conceptos culinarios y mi filosofía detrás de la cocina. Pero ella se nota que cocina”, dijo en el canal de YouTube de Carlos Vílchez.