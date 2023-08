Miss Perú 2023 protagoniza blooper durante entrevista en EE. UU.: "He volvido"

Camila Escribens, la Miss Perú 2023 se ha convertido en las últimas horas en el centro de atención de los cibernautas, tras su reciente participación en una entrevista para el programa internacional "¡Hola! TV" que se produce en la ciudad de Miami, Estados Unidos.

La candidata que representará al Perú en el certamen internacional de belleza en busca de la ansiada corona llamó la atención por un error notable al hablar en español. Durante la conversación con la conductora del programa Natasha Cheij, Escribens confundió al pronunciar he vuelto con "He volvido".

“Ha sido un largo camino para mí, he participado tres veces, la tercera es la vencida y lo he hecho. (...) Yo ahí dije: 'Mi sueño es ser Perú y yo no voy a parar. Cada vez que cierran esa puerta, yo voy a tocar esa puerta y decir hola, he volvido", comentó Camila.

Sobre lo dicho, la conductora del programa trató de corregir el error cometido durante su discurso de la influencer peruana y le respondió "He vuelto".

FECHA DEL EVENTO

Miss Universo 2023, certamen de belleza que reúne a las mujeres más hermosas del planeta, entre ellas, la candidata peruana Camila Escribens, quien fue la ganadora del último Miss Perú 2023, se llevará a cabo el próximo 18 de noviembre y el país anfitrión será El Salvador.