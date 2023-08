Liam Neeson: “Star Wars ha perdido el rumbo”

En esta galaxia lejana, donde habitamos, el muy querido y respetado por haber dado vida al maestro de Obi-Wan Kenoby, de la aclamada saga de Star Wars, no referimos al actor Liam Neeson, que encarnó a Qui-Gon Jinn, uno de los Jedis más queridos de las trilogías creadas por George Lucas.

Pero el maestro Jedi, señala que desconectado de la realidad galáctica y del nuevo rumbo que la saga la tomado en Disney.

Con grandes éxitos como The Mandalorian y nuevos estrenos como el de Ahsoka y Andor, no son pocos los que creen que Lucasfilm no ha sabido encontrar el rumbo necesario para hacer de nuevo la magia que tenían las trilogías originales y uno de ellos es el actor británico.

"Hay tantas películas y spin-offs ahora que pienso: 'No, lo estás diluyendo todo'. Es mi opinión personal", comentó en el podcast de Conan O'Brien.

El actor cree que “ya la sensación de evento ha desaparecido, y que tantos personajes, eventos y elementos incluidos en la cada vez más larga cronología galáctica, hacen más mal que bien al espectador”.

Ahora que pensaran los fans de Star Wars, ya que Neeson ha sabido ganarse el respeto y la admiración de los seguidores de la saga intergaláctica.