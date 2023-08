Mark Vito se conmueve sobre su vida sentimental: “Espero encontrar el amor nuevamente”

El exesposo de Keiko Fujimori e influencer, Mark Vito, se conmovió durante una entrevista a un programa de entretenimiento al hablar acerca de su futuro y su vida sentimental. No obstante, dijo que se siente muy contento por la acogida que viene teniendo por parte de sus seguidores.

“Qué gusto poder compartir mi día a día con otras personas. Lo que yo hago es actuación, me gusta sacar una sonrisa, pero también así me pueden conocer un poco más”, señaló. Además, elogió a sus dos hijas y precisó que Kyara Villanella es quien más lo apoya en su nueva faceta como influencer.

En otro momento, Mark Vito respondió a una pregunta acerca de su futuro en 10 años, interrogante que hizo al ahora tiktoker que se quebrara. “Espero encontrar el amor nuevamente. No sé si voy a regresar a ser un gran empresario, me encantaría; pero si la oportunidad me lleva por el cine u otras cosas, estoy dispuesto. Voy a dar todo de mí”, le dijo a la Chola Chabuca.

¿CUÁNTO COBRA MARK VITO POR GRABAR TIKTOKS?

En conversación con 'Magaly TV, la firme', Mark Vito la abundante suma que cobra por tan solo realizar una grabación de tiktok. "Nosotros cobramos por cada video 3.000 soles más IGV", señaló, quien además agregó que él y su equipo se encargan de toda la pre y posproducción.