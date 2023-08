Friends: guionista revela que los actores "parecían descontentos" en los últimos años del show

Patty Lin, guionista del legendario programa de comedia 'Friends' entre el año 2000 y 2004, está a punto de publicar su libro: "End Credits: How I Broke Up with Hollywood" (Créditos Finales: Cómo rompí con Hollywood). En este se alude a numerosos aspectos de su carrera, con énfasis especial en su tiempo trabajando en el entonces programa de comedia más popular del mundo.

Con su estreno establecido para el 29 de agosto, la revista Time ha ofrecido un breve fragmento del libro donde Lin aborda en profundidad los desafíos, tanto personales como profesionales, que enfrentó durante su tiempo en 'Friends'.

NO ERA LO QUE PARECÍA, SEGÚN LIN

Lin, quien llegó a 'Friends' tras dos años de trabajar en el igualmente popular programa 'Freaks and Geeks', recibió la advertencia del productor Judd Apatow de que el trabajo no sería la maravilla que esperaba. Según recalca, no aprendió tanto como hubiese querido, recordando la dura realidad de trabajar en un programa tan afianzado en su sexta temporada.

Aun así, Lin decidió aceptar la oferta de trabajo. Fue ahí cuando comenzaron a emerger los problemas. Desde inseguridades derivadas de su inexperiencia, hasta tensiones con el equipo de escritores, la incorporación de Lin al programa no estuvo exenta de desafíos.

“Los actores parecían descontentos de estar encadenados a un viejo y cansado programa cuando podrían estar diversificándose, y me dio la impresión de que se preguntaban constantemente cómo les serviría específicamente cada guión”, dijo Lin.

Dentro de lo recordado por la guionista, se incluye la difícil relación laboral que mantuvo con los creadores de la serie, Marta Kauffman y David Crane. En palabras de Lin, ambos le infundían miedo por diferentes razones. Crane, quien siempre buscaba una mejor frase o chiste, era adicto al trabajo y difícil de complacer.

Por otra parte, Kauffman tenía una voz poderosa y una risa atronadora, a la vez que se tomaba muy en serio el programa de diversidad del programa. Posteriormente, el proceso de creación de guiones pasaría a ser una pruebas duras para Lin.

A pesar de la emoción inicial de trabajar mano a mano con los miembros icónicos del elenco, la experiencia se volvió deprimente. Los actores parecían insatisfechos con lo que consideraban un programa viejo y agotado, y dedicaban el tiempo a criticar los guiones que les presentaban, sin ofrecer soluciones tangibles.

NO RENOVÓ CONTRATO

Tras su trabajo en la temporada 7, Lin no renovó su contrato con la serie, argumentando que Crane parecía requerir un escritor de chistes, más que un creador de historias. Aunque esta decisión fue un duro golpe, la guionista siguió un tiempo trabajando en aclamadas series como 'Breaking Bad'.

Sin embargo, finalmente colgó la pluma, concluyendo que, en términos generales, ser escritora para televisión es mucho menos glamoroso de lo que parece. "Escribir para televisión fue más semejante a fabricar widgets que a crear arte", desveló Lin.