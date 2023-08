Gian Marco descarta la idea de postular al Congreso: “Hay gente que sí tiene pasta y estómago”

El cantante peruano Gian Marco y el destacado salsero Rubén Blades se han unido para lanzar el tema ‘Aún me sigo encontrando’, una canción que en poco tiempo ha alcanzado un gran número de reproducciones. En una entrevista para promocionar esta colaboración, el artista peruano reveló que en algún momento se sintió tentado a incursionar en el mundo de la política.

En una entrevista con la agencia EFE, Gian Marco señaló que en algún momento tuvo la idea de postularse al Congreso, pero que después de una larga meditación descartó la idea, alegando que su mayor fortaleza está en la música.

“Prefiero mil veces contribuir a proyectos sostenibles, porque hay otras personas que sí tienen la pasión y la determinación para involucrarse en el Congreso, para lidiar con diferentes entidades y para trabajar en proyectos de ley”, señaló Zignago Alcóver.

PROPUESTAS POLÍTICAS

En 2020, el ganador de tres premios Grammy Latinos reveló en una entrevista para la revista Somos que varios partidos le habían ofrecido participar como candidato o componer la canción principal para las campañas. Propuestas que el cantante rechazó en su momento.

“Me han ofrecido mucho dinero para hacer canciones, pero yo no me involucro en esas cosas. Me he negado rotundamente, incluso si me ofrecieran un cheque en blanco o importantes ofertas de dinero”, señaló.

Dentro de sus declaraciones afirma que no se considera político y que prefiere seguir apoyando al país desde su posición de artista.

“Yo no soy político, no tengo esa vocación. Se necesita tener vocación o ser muy audaz, con el debido respeto a los audaces. El poder puede ser atractivo, pero qué difícil es dirigir un país tan complejo como el nuestro. Yo, desde mi posición, he hecho lo que he podido. Puedo ser una figura tentadora, pero ya saben que no soy negocio para nadie”,mencionó el cantante al medio.

(Con información de Infobae)