Antonio Pavón defiende su marcación abdominal: "Soy como Ken"

Antonio Pavón sorprendió a todos con su nueva apariencia física tras someterse a un tratamiento de marcación abdominal. No obstante, el torero español no estuvo ajeno a las críticas de sus compañeros de la televisión y usuarios en las redes sociales.

Pese a ellos, la expareja de Sheyla Rojas se mostró bastante contento con los resultados que obtuvo tras su reciente retoque estético para tener una mejor figura. Según indicó, lo hizo porque quería bajar de peso.

"Joi (novia) está contenta, soy el Ken (...) Estoy contentísimo porque me he rejuvenecido 10 años de un día para otro, el doctor Navarrete es un auténtico artista, es un mago. Yo siempre he hecho deporte, pero tener esa marcación es bastante difícil. Joi está feliz, un retoque así no le hace mal a nadie", refirió el español.

NO HACE CASO A LAS CRÍTICAS

Pavón le restó importancia a la ola de críticas que recibió por parte de varias personas, quienes aseguran que la marcación abdominal que se realizó no se ve natural. Sin embargo, para el y su novia Joi Sánchez se ve como Ryan Gosling en la película Barbie.