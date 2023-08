¿"La Monja 2" no se estrenará? actriz demandó a Warner Bros por presunta deuda

La actriz de “La Monja”, Bonnie Aarons, inició una demanda contra Warner Bros por adeudarle un monto de dinero de recaudación de taquilla de la exitosa cinta de terror.

Aarons es el personaje que le da vida a una historia de terror que se ha convertido en una de las favoritas de este tipo de películas, ella interpreta a la terrorífica mujer vestida con un hábito que pudo ser vista en “El Conjuro 2”, “La Monja” y que también estaría en “La Monja 2”.

La protagonista no solo inició una demanda contra Warner Bros, sino también contra New Line Cinema y Scope Productions por no recibir lo que ella considera “parte de los ingresos por comercialización requerida por contrato”.

De acuerdo a la demanda legal obtenida por The Times, Warner Bros habría explotado el talento, creatividad y la imagen de Bonnie Aarons con un enorme éxito financiero, pues “La Monja” obtuvo más de US$365 millones en ingreso de taquilla en todo el mundo, lo que la convirtió en la película más taquillera en la serie cinematográfica de “El Conjuro”.

¿WARNER BROS OCULTA INFORMACIÓN?

De acuerdo a la demanda de Aarons, Warner Bros ocultaría la cantidad real de la parte que le corresponde a la actriz por ingresos de merchandising. Además, señalan que la contribución de la protagonista a la película es innegable.

“A diferencia de la mayoría de los monstruos de las películas de terror que se esconden detrás de una máscara o son creaciones CGI, Valak se basa en las características físicas de la Sra. Aarons”, se lee en el documento. De hecho, se señala una declaración del productor de “El Conjuro 2” y “La Monja”, Peter Safran, quien dice que la actriz tiene una geografía única de su rostro y era justamente lo que buscaban.