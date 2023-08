Nicola Porcella sobre programas que le cerraron las puertas: "Ahora me llaman"

El reconocido modelo y participante de 'La casa de los famosos', Nicola Porcella rompió su silencio sobre los programas de entreteniendo producidos en el canal donde trabajó. Durante una entrevista para un canal de YouTube de Mara Patricia dijo que muchos de los programas de televisión nacional ahora se quieren colgar de su fama.

El exchico reality reveló que, debido a su popularidad en la televisión mexicana ha logrado nuevamente estar en boca de todos los programas de espectáculos en Perú, quienes lo han llamado para entrevistarlo, pese a que en alguna oportunidad le cerraron las puertas.

"Me llaman de donde me cerraron las puertas y dicen: Él siempre tuvo las puertas abiertas. Y yo dije: Pero si me botaron”, señaló en la entrevista el modelo peruano, quien estuvo acompañado de dos de sus compañeros que formaron parte del team Infierno: Wendy Guevara y Emilio Osorio.

“SE QUIEREN SUBIR AL COCHE”

Porcella, señaló que varias personas que en que entonces le dieron la espalda, han vuelto a ponerse en contacto con él después de años de distanciamiento, situación que lo sorprendió mucho puesto que en su momento lo llegaron a criticar con dureza.

"Gente de la que yo no tenía ni idea de que me pudieran volver a hablar. La verdad, te quedas con la familia, con la mamá de mi hijo. Estoy muy contento por mi familia y mis amigos de verdad. Ahora te das cuenta de quién se sube al carro", expresó.