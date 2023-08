Magaly Medina pierde juicio por difamación contra modelo: 30 mil soles de reparación civil

La modelo Nadeska Widausky reveló a través de sus redes sociales que la conductora Magaly Medina sería sentenciada a 1 año y 8 meses de pena privativa de la libertad suspendida y a un pago de 30 mil soles de reparación civil tras perder juicio por difamación, así se lee en la publicación realizada por Esteban Pablo Vergaray, quien formaría parte de la defensa de la joven.

“Sentencian hace unos momentos a Magaly Medina a 1 año y 8 meses de pena privativa de la libertad suspendida y al pago de 30.000 soles de reparación civil, caso Nadeska Widauski, cliente de nuestro estudio Gago & abogados”, se lee en una foto difundida por Widausky, quien agregó “Se hizo justicia” en la descripción.

¿CUÁL FUE EL MOTIVO DE LA DEMANDA?

Un representante de la defensa legal de la modelo precisó que la conductora involucró a la joven en un hecho sangriento del cual ella no habría sido parte y a raíz de este hecho, decidieron presentar la demanda.

“En un programa de la señora Magaly en septiembre del 2020 involucraron a mi patrocinada con unos asesinatos y (dijeron) que se va con un hombre a un hotel. A raíz de esto, se hizo la demanda por difamación”, explicó la defensa legal de Nadeska Widausky al diario La República.

La joven señala que su trabajo se vio notablemente perjudicado tras esta falsa vinculación mediática.

“En el año 2020, la señora Magaly volvió a hacer una nota bastante denigrante hacia mi persona, en donde me involucra en un segundo caso de hecho sangriento, en el que no he tenido nada que ver (...) a mí se me cerraron las puertas”, señala la joven al medio.