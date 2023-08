Deysi Araujo defiende a Mark Vito por su "noche loca": "Es un chico soltero, está en su derecho"

La bailarina Deysi Araujo reveló que Mark Vito le contó sobre la “noche loca” que habría pasado en una discoteca en la que fue captado por las cámaras bailando con una joven misteriosa. Araujo indicó que él es un hombre soltero y “está en su derecho de conocer gente”.

“Estoy enterada de todo, de que se fue a la fiesta, quiénes son las personas, él me había contado. Es un chico soltero y está en su derecho de conocer gente”, declaró para el diario Trome.

Más adelante dijo que no debió explicarle nada porque “al final somos amigos”. La vedette señaló que ambos son solteros y se están conociendo, aclaró que por el momento no tiene ganas de enamorarse y que está tranquila, pero no descartó que en el futuro pueda surgir algún romance.

DEFIENDE A MARK VITO

También se refirió al “ampay” en el que se ve a Vito bailando y disfrutando en una discoteca. Señaló que el empresario estuvo mucho tiempo “amarrado” y lo que quería ahora era disfrutar de su solería, lo que para ella no tiene nada de malo.