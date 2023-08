Milett Figueroa recibió halagos de Marcelo Tinelli: “es divina”

La modelo Milett Figueroa ha dejado una gran impresión en la prensa argentina tras ser presentada en el programa “Bailando” del reconocido conductor Marcelo Tinelli, quien llenó de halagos a la peruana: “Milett está ahí, es divina”, aseguró.

Cuando la actriz fue entrevistada en la alfombra roja le preguntaron sobre el conductor argentino: “es lindo, guapo” dijo directamente, causando emoción entre los comunicadores, pues actualmente Tinelli está soltero.

Pero el conductor también respondió a la peruana cuando fue consultado sobre ella: “Es una bomba (mientras la señalaba). La que está al lado es mi suegra entonces. La mamá es la que está al lado, la que ha firmado. ¿Está soltera Milett? ¿sí? Ah, bueno”, señaló el famoso conductor.

Pero Tinelli no paró allí, pues cuando le contaron que Milett dijo sí a la pregunta si “le daba a Marcelo”, el contestó: “Si hay la posibilidad de hablar con ella, tampoco quiero... para, no quiero arrancar con esto de tener que estar soltero y ya ver la pareja. Me han vinculado con todas las chicas que han venido al programa”, respondió.

TELEVISIÓN INTERNACIONAL

Milett Figueroa se abre en la televisión internacional con su ingreso al programa “Bailando”, pues fue convocada luego de su paso por “el Gran Show” de Gisela Valcárcel, ahora concursará al lado del argentino Martín Salwe.

El último martes 15, ella fue presentada junto a todos los participantes en la alfombra roja para tomarse la fotografía oficial del concurso. Su presencia causó revuelo en la prensa argentina que no dejaba de alabar su belleza. Milett llegó con un vestido dorado largo que dejaba ver una abertura en la pierna y llevó un peinado recogido para lucir un pequeño escote en la parte superior del vestido.

Con información de Infobae.