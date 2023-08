Conductor de taxi acusa a “Zumba” de no pagarle 25 soles de pasaje

Alejandro Benites conocido en el mundo del espectáculo como “Zumba” se ha vuelto protagonista nuevamente en los medios de comunicación, esta vez nada favorable para su carrera artística, luego que un taxista lo denunciara públicamente de no haberle pagado una carrera que le hizo a su domicilio.

Según el conductor de nombre John Berttea, “Zumba” tomo el servicio, sin embargo, al llegar a su destino le dijo que le iba a cancelar horas más tarde, hecho que no sucedió.

“Me comunico con el durante toda una tarde, pasa el día siguiente y me manda videos que esta en un canal de TV. Después me dice que, si tengo yape, pero pasaron los días y no me pagaba. He tenido que ir cobrar a su casa los 25 soles que acordamos que me pagaría”, señaló el taxista.

Tras no lograr que se concretara el pago, el conductor del taxi decidió subir un video a YouTube explicando a detalle lo sucedido con "Zumba". Además, señaló que esta situación con el artista no solo habría pasado con el sino también con otro de su colega taxista, a quien le habría dicho que le pagaría el servicio horas después.

"ZUMBA" SE DEFIENDE

Para Alejandro Benites, el conductor del taxi estaría aprovechándose de su popularidad para ganar fama. Además, señaló que si bien es cierto no pagó el pasaje ese mismo día, si lo hizo al día siguiente en su domicilio, puesto que ese mismo día no tenía efectivo.

“Después de 10 días de haberle pagado el señor sube un video a redes sociales donde me deja mal parado, porque lo titula “Zumba no me pago la carrera y pasó esto”. Yo lo llamo y el no me contestaba. Le pedí que bajara el video porque me está afectando”, refirió el artista.