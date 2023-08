Deysi Araujo rompe su silencio sobre los rumores de romance con Mark Vito

La popular exvedette, Deysi Araujo, aclaró los rumores en torno a la naturaleza de su relación con el empresario, Mark Vito. Vito había dejado en el aire la posibilidad de un futuro romance con Araujo, generado una avalancha de especulaciones en las redes sociales.

Ambos recientemente anunciaron una colaboración para sus plataformas digitales, un movimiento estratégico que alentó las especulaciones acerca de una posible relación sentimental entre la bailarina y el ahora TikToker.

ACLARA LA SITUACIÓN

A raíz de los rumores que están circulando en las redes, Araujo decidió aclarar la situación a Perú21. Descartó cualquier rumor de 'citas' con el empresario, sin embargo, delató que Vito mostraba signos de coqueteo, enviándole besos de forma continua.

"Es un chico lindo y agradable, e imagino que yo también lo impresioné ya que me enviaba besos desde que nos reunimos", comentó Araujo durante la entrevista. La exvedette aseguró que ella está soltera actualmente y no teme encontrar un nuevo amor.

Ella no tiene un "hombre ideal" pero sí reconoce especial afinidad hacia personas sencillas como Vito. "Me gustan las personas sencillas y él (Mark Vito) es bastante sencillo, y eso tiene un particular atractivo", admitió Araujo.