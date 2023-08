Exesposa del “Parcero”, hermano de Milena Zárate lo acusa de agresión física: “He estado viviendo este infierno durante tres años”

Juan Carlos Ulloa, más conocido en la farándula peruana como el ‘Parcero’, y quien también es hermano de Greissy Ortega y Milena Zárate, fue denunciado por su expareja y madre de uno de sus hijos, Claudia Noriega, por haberla agredido de mamera física y psicológica durante varios años.

En una entrevista desde Colombia para el programa ‘Dilo fuerte’, señaló que Ulloa aparte de golpearla, también maltrata a su menor hijo en Estados Unidos, a donde según Claudia Noriega, lo llevó tras abusar de su confianza haciéndolo firmar algunos papeles.

“El me golpeaba delante de mis tres hijos cuando aún estaba mi bebé acá conmigo. Me rompía la ropa, llegaba como loco a insultarme y mis hijos veían eso, él maltrata emocional y psicológicamente a mi hijo, creo que lo está golpeando”, señaló.

La mujer señaló que estos abusos por parte de Juan Carlos Ulloa los vivió durante tres años consecutivos, incluso en una oportunidad intentó desfigurarlo el rostro con una navaja.

“He estado viviendo este infierno unos 3 años. Una vez me encerró en un hotel, una vez sacó una navaja, me la pasaba por todo mi rostro, y me decía que me iba a cortar para que nadie me mirara. Todo como si estuviera drogado, algo de una persona que no es normal”, indicó.

Claudia Noriega también presentó algunos audios donde se puede escuchar al colombiano gritar a su menor hijo. Ella señaló que, además de los maltratos le condiciona exigiéndole fotos y videos íntimos para poder ver a su hijo.

“Para tener que ver a mi hijo el me pide que le envíe fotos y videos íntimos para poder hablar con mi hijo. En todo momento, cuando yo hablo con el es un maltrato psicológico verbal contra mi que he llegado a caer en depresión. Tengo que mostrarle mi ropa interior y mis partes íntimas”, señaló.

EL “PARCERO” SE DEFIENDE

Tras ser consultados por las supuestas agresiones contra su expareja Claudia Noriega y su hijo, Juan Carlos Ulloa se defendió señalando que es mentira las acusaciones en su contra. “Eso es mentira quien dijo eso? Yo a mi hijo lo trato bien. De pronto mi hermana hizo eso para quedar bien”, declaró a través de una llamada telefónica.