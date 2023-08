Este es el origen del video del gato negro disociado que se viralizó en TikTok

TikTok es una fuente inacabable de videos que nos entretienen y hasta sacan una carcajada, pero muchas veces no sabemos lo que hay detrás de las divertidas imágenes.

En esta ocasión hablaremos sobre un vídeo viral que involucra a un gatito muy particular, quién al parecer no presta atención a otro minino que tiene en frente, siendo su mirada lo más resaltante, debido a que parece no prestar atención a su compañero.

Según se conoce, las imágenes originales que muestran a dos gatitos a punto de pelear fueron publicadas por primera vez desde la cuenta de un usuario en Japón.

Pero eso no es todo, el registro original tiene una continuación en donde el minino luego de mirar incómodamente al otro felino termina atacándolo.

¿QUÉ ES LA DISOCIACIÓN?

Está condición conocida como disociación se manifiesta cuando una persona pierde la noción del tiempo y el espacio sobre el entorno de manera natural, por ejemplo, esto puede ocurrir cuando un sujeto realiza alguna actividad de forma mecánica, como conducir o leer.

Además de afectar la memoria o la percepción de la realidad en un momento específico del día, también es posible que pueda escalar hasta un trastorno emocional que requiera de atención especializada.