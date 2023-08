Ke Personajes sorprenden a sus fans: cantan desde balcón tras cancelación de concierto en Cusco

Emanuel Noir, líder de la agrupación de cumbia argentina Ke Personajes, sorprendió a su público tras asomarse al balcón de su hotel para entonar el tema reversionado “Costumbre”, del mexicano Juan Gabriel. Este acto ocurrió tiempo después de que anunciaran la cancelación de su concierto en la ciudad del Cusco por segunda vez; los fanáticos al enterarse de la noticia decidieron acudir a las afueras del hotel Sonesta a acompañar a los artistas y grande fue su sorpresa cuando el cantante gaucho les dedicó este emblemático tema.

“Lastimosamente, el show no se pudo hacer. Decidimos volver a la ciudad por segunda vez para tocar, pero la Municipalidad nuevamente nos negó hacer el show. Solamente queremos que sepan que vinimos para no quedarnos con las ganas de tocar en Cusco, pero nos suspendieron el show. Esto ya no está en nuestras manos”, mencionó Noir en sus redes sociales, tras la cancelación.

KE PERSONAJES EN MACHU PICCHU

Después de este trago amargo, la agrupación decidió emprender viaje en tren hacia Aguas Calientes para visitar Machu Picchu. Durante el trayecto, Emanuel Noir, Sebastián Boffelli, Enzo Martínez y Joel Brem cantaron y bailaron canciones del Grupo 5, en compañía de músicos de la localidad. Rápidamente el video de ellos disfrutando de la canción “Te vas” se hizo viral.

Emanuel Noir no dudo en publicar diversas fotos en sus redes sociales en donde se ve disfrutando de la experiencia de asistir al Santuario Histórico de Machu Picchu.

“Una pena que no pudiste dar tu concierto, esperamos que vuelvas en otra ocasión Cusco te esperamos con los brazos !!te vas recargado de la energía sagrada del santuario Machupicchu.”; “Cada escalón que vas subiendo es producto de tu esfuerzo Gracias x haber vuelto a Cusco y pensar en nuestros hermanos que te esperaban con tanta emoción ver tu concierto Sos Grande Ema x esa humildad q tuviste con todos los que pudimos conocerte Dios te Bendiga vuelve pronto a Perú que estaremos con los brazos abiertos esperando su regreso”, fueron algunos de los comentarios que dejaron sus fans.