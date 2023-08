Cusco es elegida 'mejor ciudad turística' por quinta vez, según revista Travel and Leisure

El Perú en los ojos del mundo. Cusco ha sacado cara por nuestro país, pues ha sido elegido por la revista estadounidense Travel and Leisure como la mejor ciudad de Centroamérica y Sudamérica para hacer turismo este año, según el resultado de su ranking anual “Readers 10 Favorite Cities in Central and South America of 2023”.

Sin embargo, esta no es la primera vez que Cusco es elegido como mejor ciudad turística, pues sería la quinta vez consecutiva que ostenta la cima de esta lista en la que también aparece la ciudad capital. Para este año, la revista recibió alrededor de 850 mil respuestas de sus lectores y opiniones de actores de la cadena turística como hoteles y cruceros.

Travel and Leisure destacó que Cusco logró recuperar el flujo turístico, luego que en el primer trimestre sufrió fuertes pérdidas por las protestas civiles contra el gobierno.

MOMENTO IDEAL

La revista internacional también destacó que ahora es un momento ideal para visitar la ciudad imperial, la cual destaca por su “arquitectura que data de más de mil años y una cocina local única”. A continuación, se muestra la lista con las 10 ciudades más visitadas para hacer turismo con sus respectivos puntajes, en la que destaca Lima en la posición nueve:

Cusco (Perú): 87.78

Cartagena (Colombia): 85.99

Sao Paulo (Brasil): 85.41

Quito (Ecuador): 85.05

Buenos Aires (Argentina): 84.83

Mendoza (Argentina): 84.79

Antigua Guatemala (Guatemala): 84.15

Río de Janeiro (Brasil): 83.89

Lima (Perú): 82.66

Bogotá (Colombia): 82.45