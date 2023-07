¿Justin Bieber y Hailey estarían esperando su primer hijo?: Video vuelve a levantar sospechas de posible embarazo

Después de un relativo tiempo de calma, Justin Bieber y Hailey Bieber han vuelto a encender las redes sociales tras nuevos rumores del embarazo de la modelo. La noticia se habría hecho pública tras un video que captó al cantante afirmando el presunto estado de su pareja.

Un grupo de paparazzis comenzó a seguir a los Biebers y grabaron un video en donde se escucha decir al intérprete de Baby “Sé que estás embarazada”, pero rápidamente se da cuenta de las cámaras y decide no seguir hablando.

MIEDO A LA MATERNIDAD

Anteriormente, la modelo habría confesado que siente un poco de temor a tener un hijo por las constantes críticas y “odio” al que suelen estar expuestos tanto ella como su esposo.

“Ya es suficiente con que la gente diga cosas sobre mi esposo o mis amigos. No me puedo imaginar el tener que confrontar a la gente que dice más cosas sobre un niño”, mencionó en mayo de este año a The Sunday Times.

Hasta el momento ninguna de las dos celebridades ha salido a confirmar o negar el rumor.