VIDEO | Shakira: Piqué reventó en cólera con su colega Ibai por mencionar a su ex

El exfutbolista español no pudo controlarse, pese a estar en una reunión en vivo con sus compañeros de la Kings League, y mostró su cólera cuando su colega Ibai Llanos reveló que Shakira lo sigue en Tik Tok.

El sorpresivo comentario hizo que Piqué pierda los papeles y le respondiera duramente al streamer. Todo ocurrió cuando el grupo liderado por Gerard Piqué conversaba sobre una queja de los presidentes de la competición sobre la falta de dinámica y ritmo en las conversaciones, pues se perdían en comentarios que poco tienen que ver al tema que los convoca.

En ese momento Ibai sorprendió con su revelación: “Y lo de que Shakira me siga en TikTok, ¿qué sentido tiene? Porque solo sigue a 65 personas. Es que me ha abierto la cabeza, me ha impactado”. Rápidamente, el rostro del exfutbolista cambió y despotricó su furia contra su colega.

“¿Os dais cuenta? Luego decís ‘ritmo, ritmo, ritmo’. No tiene nada que ver con el tema has sacado”, replicó y añadió: “Venga, check. Romero no te está echando una bronca, pero te tendrían que echar una bronca de manual. Es un tema que no tiene nada que ver, las sanciones con lo que has sacado”, finalizó.

DEL AMOR A LA GUERRA

Shakira y Gerard Piqué confirmaron su separación a través de redes sociales en junio del 2022, luego que se supiera que el catalán había iniciado una relación con Clara Chía a espaldas de la artista. Desde ese instante iniciaron una guerra legal por sus hijos, que ganó la barranquillera quien se mudó a Miami y está iniciando una nueva vida allí.