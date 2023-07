Paolo Guerrero y el nuevo reto de conquistar la Copa Sudamericana

Paolo Guerrero es todo un icono futbolístico en Perú. Con más de un centenar de juegos internacionales en su haber, para muchos fue y sigue siendo uno de los delanteros más determinantes del deporte rey en nuestro país. El pistolero ha sido un trotamundos, sobre todo en territorio latinoamericano, y ha dejado más de 150 tantos en el total de clubes por los que ha pasado. Pero, a sus 39 años, lejos de pensar en la retirada, ha firmado recientemente por un nuevo club.

El de Chorrillos no ha tenido un 2023 cómodo. Después de acarrear problemas físicos de forma constante, se desvinculó del Racing Club argentino con una decisión de mutuo acuerdo en el mes de julio. Hace pocos días, se confirmó que será el nuevo hombre gol de la Liga Deportiva Universitaria de Quito de Ecuador. Tenía otras opciones sobre la mesa, todas las que han trascendido de conjuntos sudamericanos, pero finalmente se ha decidido por los de la capital ecuatoriana. Nuevos retos a media temporada.

Uno de los principales objetivos es hacerse de nuevo con la Serie A ecuatoriana, un torneo que la U no levanta desde 2018. Pero el reto más ambicioso sitúa la vista fuera del país, en campeonatos internacionales. Esta temporada disputan la Copa Sudamericana de la Conmebol y ya esperan rival para octavos de final. Esta eliminatoria tendrá lugar las primeras semanas del mes de agosto y los equipos pendientes procederán de una ronda intermedia que enfrenta a los segundos de la fase de grupos con los terceros de la Libertadores.

Opciones a la Copa Sudamericana

Como sucede con la Copa Libertadores, según los pronósticos deportivos, que permiten realizar previsiones del campeón y apuestas en vivo entre muchas otras opciones más, las etiquetas de favoritos del segundo campeonato de la Conmebol se las reparten los conjuntos brasileños. Sobresalen equipos como el São Paulo, Fortaleza o RB Bragantino: los tres consiguieron la primera plaza en la fase de grupos de la segunda competencia y se han ahorrado la ronda de playoffs.

También son de especial mención los clubes procedentes de la liga argentina como Newell’s Old Boys, Defensa y Justicia y San Lorenzo. No podemos obviar tampoco al Club Guaraní paraguayo o al Colo Colo chileno. Algunos de ellos llevan desde el inicio del campeonato y ya están habituados a la presente edición, mientras que otros proceden del torneo superior tras quedar en la tercera posición y no alcanzar a situarse entre los dieciséis mejores del continente.

Por parte de la LDU Quito, firmaron una buena fase de grupos con tres victorias y tres empates dejando en segundo y tercer lugar a históricos como el Botafogo y el Magallanes. Y es que el nuevo equipo de Paolo Guerrero quiere volver a brillar internacionalmente. En 2008, tocaron el cielo consiguiendo la única Copa Libertadores de su historia y tan solo un año después se hicieron con la Copa Sudamericana. ¿Conseguirán estar en el Estadio Centenario de Montevideo el 28 de octubre en la gran final?

Pendientes de la Copa América 2024

Paolo Guerrero es el actual capitán de la selección peruana. Desde 2020 ha podido ejercer como tal en contadas ocasiones, sobre todo, por lesiones de profunda gravedad en la rodilla. Aun así, y a pesar de la edad, nunca ha tirado la toalla y se ha declarado como disponible para el seleccionador cuando su estado de forma se lo ha permitido. Todo apuntaba a que, en octubre de 2021, cuando se lesionara contra Chile en las Eliminatorias Sudamericanas, su carrera con Perú llegaría a su fin, pero no ha sido así.

El ariete, con 39 años a sus espaldas, volvió a vestir la blanquirroja el pasado mes de junio en los choques amistosos con Corea del Sur y Japón, ofreciendo buen rendimiento. Y todo apunta a que seguirá entrando en los planes del director técnico Juan Reynoso para los próximos desafíos. En primer lugar, lograr el boleto para la Copa del Mundo 2026. En segundo, conseguir hacer un buen papel en la Copa América del próximo año, un torneo donde tiene el honor de ser el quinto máximo goleador histórico.

La LDU Quito, va por un peruano más

Antes de entrar de nuevo en la disputa de la Copa Sudamericana, a Paolo Guerrero le puede acompañar en el nuevo reto con la Liga Deportiva Universitaria de Quito otra leyenda de la selección. Se trata de Yoshimar Yotún, capitán y emblema del Sporting Cristal. El interés ya ha sido confirmado desde Ecuador y con la firma del polivalente centrocampista de 33 años se daría otro salto de calidad para tratar de conseguir un buen final de temporada y aumentar las opciones de títulos.