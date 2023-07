Fiestas Patrias: “Contigo Perú” es recitado por peruanos en video que conmoverá a más de uno

Panamericana Televisión celebra la Fiesta de la Patria con un emotivo video en donde varios peruanos interpretan la letra del considerado nuestro “segundo himno nacional”, “Contigo Perú”, del inmortal Arturo “El Zambo” Cavero.

A través de un video difundido en las redes sociales de nuestra casa televisiva se pretende demostrar todo el orgullo que sentimos los peruanos cada día y en especial en Fiestas Patrias.

El video en mención fue grabado en diversos sitios emblemáticos de nuestra capital, en donde diversas personas recitaron la inspiradora letra de la canción “Contigo Perú”. Muchos de ellos estuvieron muy emocionados por rendirle homenaje a nuestro país.

HOMENAJE A NUESTRA PATRIA

“En verdad no me gusta salir en cámaras, pero por mi Perú, lo hago”, mencionó una de las participantes mientras se grababa parte del video en el centro histórico de Lima. “¿Es la canción del Zambo? me gustaría participar”, dijo un entusiasmado deportista.

Es así como Panamericana Televisión se suma a los saludos a nuestro país en su día. Esperamos que cada peruano que vea este video se sienta inspirado para trabajar juntos para hacer crecer a nuestra patria ¡Felices fiestas!