Valeria Duque: ¿Quién es la modelo con la que Rauw Alejandro habría engañado a Rosalía?

Rosalía y Rauw Alejandro parecían ser una de las parejas más sólidas en la industria musical, y hasta de las más queridas por los fans por sus constantes muestras de afectos en redes sociales; no obstante, todo eso ha quedado atrás luego que este último miércoles se confirmara su ruptura en medio de rumores de una presunta infidelidad por parte del puertorriqueño.

Y es que, a través de redes sociales se volvió tendencia el nombre de Valeria Duque, una modelo e influencer colombiana con la que el cantante de 30 le habría sido infiel a la “Motomami”. ¿Pero cómo es que llegaron a vincularla con el reggaetonero?

LA HABRÍA CONOCIDO EN CONCIERTO

Luego que se confirmara el fin del compromiso entre los artistas de música urbana por People, esta información fue compartida en las redes sociales, y así fue que una usuaria de Twitter realizó una respuesta que llamó mucho la atención y se viralizó en poco tiempo.

La chica en mención, Juliana García, aseguró que no le sorprendía el fin de esta relación, y que no sería extraño que hubiera pasado debido a que Raúl le habría sido infiel a su prometida con una modelo muy conocida de su ciudad (Medellín), aunque prefirió no dar nombres para evitar mayores problemas o acoso hacia ella y la supuesta tercera en discordia.

De acuerdo a lo publicado por esta joven, a causa de que vive en una ciudad pequeña, las noticias sobre las modelos del lugar se corren muy rápido y son un secreto a voces, por lo que relató que esta chica habría sido invitada al backstage de un concierto que dio Rauw en Colombia, donde la presunta infidelidad se suscitó. Además de esto, ella dio bastantes pistas, que hicieron que varios usuarios adivinarán que hablaba de Valeria Duque. ¿Pero qué otra pruebas hay que fortalezcan este rumor? Y es que los cibernautas comenzaron a revisar las redes sociales de la influencer y se percataron que, en efecto, Valeria es muy fan del puertorriqueño y que habían fotos de ella en dicho concierto con el pase al backstage. Además, el manager de Rauw Alejandro, así como su guardaespaldas siguen a la exchica reality en Instagram. A pesar de que estos indicios no serían prueba suficiente para algunos, otros fanáticos ya han sacado sus conclusiones y han decidido dejar de apoyar al boricua.

Cabe resaltar que, tanto Rosalía como Rauw Alejandro no se han pronunciado acerca de su ruptura o han develado las razones detrás de ella hasta el momento.