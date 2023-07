“Barbie” y “Oppenheimer” dominan la taquilla en Estados Unidos

“Barbenheimer” lo logró y están arrasando la taquilla en norteamérica, tal como lo demuestran las cifras del último fin de semana. “Barbie” se convirtió en la película más vista en cines de Estados Unidos este fin de semana y recaudó 155 millones de dólares; en segundo lugar, quedó “Oppenheimer” con 80.5 millones de dólares.

La famosa muñeca fue vista en 4.243 cines, superando a “The Super Mario Bros. Movie” y a todas las películas de Marvel que se estrenaron en el año, además, rompió el récord para el primer fin de semana de una película dirigida por una mujer.

En tanto, “Oppenheimer” de Christopher Nolan fue vista en 3.610 cines y se convirtió en el debut más exitoso de un largometraje del director aparte de las películas de Batman, y fue el mejor debut para una cinta biográfica clase R.

Aunque “Barbenheimer” empezó como una competencia divertida entre dos películas, al final ambas se beneficiaron con la propuesta. “Mission Imposible: Dead Reckoning Part I”, pese a su buena reseña y buen fin de semana de estreno, cayó en un 64% el segundo fin de semana.

LAS MÁS VISTAS EN EEUU Y CANADÁ

De acuerdo a Comscore, estas fueron las películas más taquilleras del fin de semana en Estados Unidos y Canadá:

1. “Barbie” - $155 millones.

2. “Oppenheimer” - $80,5 millones.

3. “Sound of Freedom” - $20,1 millones.

4. “Mission: Impossible-Dead Reckoning Part I” - $19,5 millones.

5. “Indiana Jones and the Dial of Destiny” - $6,7 millones.

6. “Insidious: The Red Door” - $6,5 millones.

7. “Elemental” - $5,8 millones.

8. “Spider-Man: Across the Spider-Verse” - $2,8 millones.

9. “Transformers: Rise of the Beasts” - 1,1 millones.

10. “No Hard Feelings” - $1,1 millones.

Con información de AP