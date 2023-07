Laura Bozzo en Panamericana: "la violencia lo dejamos para las que quieren un poco de atención"

Mujer pide ayuda para saber si su esposo la está engañando, duda que no la deja tranquila desde hace meses. Pese a que el hombre la golpea y siempre le ha sido infiel, solicita a la conductora Laura Bozzo la ayude a comprobar si le miente, para esta vez abandonarlo.

Linda reconoce que el hombre siempre la trata mal, pero igual sigue enamorada de José, quien afirma que ella es la que lo busca y no lo quiere dejar. El hombre se ratifica que ha cambiado y que no le es infiel, que ella piensa mal, no lo deja tranquilo con sus reclamos.

OBLIGA A MENDIGAR

Pero las cámaras secretas del programa captaron al sujeto no con una sino con dos mujeres más, una de ellas discapacitada a la que obliga a mendigar. Laura Bozzo evitó que los panelistas se agredan, señalando que "la violencia lo dejamos para las que quieren un poco de atención".