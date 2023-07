‘Tefi’ Valenzuela tras ampay con Anderson Santamaría: “Quiero tener mil novios en todas partes del mundo”

Luego de que salieran unas imágenes en el programa ‘Amor y Fuego’ donde se observa a la modelo peruano Stephanie ‘Tefi’ Valenzuela en una situación amorosa con el futbolista peruano Anderson Santamaría.

La influencer nacional que radica en México hace un par de meses mencionó por sus redes sociales que le gustaría conocer a mas parejas alrededor del mundo.

“Pero si estoy rodeada de amor, no necesito tener, soy una mujer independiente, no me voy a casar pronto, no quiero tener hijos en este momento, soy muy joven, soy muy guapa, quiero tener mil novios más, quiero conocer novios en todas partes del mundo así que no… no me casen”, se le escucha decir en una historia que subió en Instagram.

‘TEFI’ VALENZUELA NO TIENE TIEMPO PARA EL AMOR

Por medio de sus redes sociales, ‘Tefi’ Valenzuela comparte imágenes donde se le observa que busca abrirse paso en la música en México.