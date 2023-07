Greissy Ortega revela los motivos por el cual aún no regresa a Perú desde Estados Unidos

La polémica entre Greissy Ortega y Milena Zárate continúa tras revelarse que la colombiana que reside actualmente en los Estado Unidos, pese a que tenía los boletos comprados para regresar a Perú, no lo hizo. En comunicación con Dilo Fuerte, Greissy reveló los principales motivos que le impide aún regresar a nuestro país.

“Yo no regreso todavía a Perú porque todavía tengo que ver mis papes porque gracias a ella (Milena Zárate) me botaron del Perú. Embarazada me botaron del Perú. Todas las desgracias que me han pasado a mí son gracias a ella. No se por que se mete con mis hijos”, declaró para Dilo Fuerte, Greissy Ortega.

Durante su comunicación telefónica, Greissy arremetió aún más contra su hermana Milena Zárate a quien lo acusó de meterse con su familia y levantar falsas acusaciones en su contra. “Tengo demasiada rabia porque ella (Milena Zárate) y nadie de mi familia me dio un tarro de leche para yo poder criar a mis hijos para que ella lo denigre a mis hijos en televisión nacional”, señaló.

La colombiana negó las declaraciones de Milena Zárate quien indicó que le maltrataba a su pareja. “Si ella habla esas cosas ella debe tener pruebas donde yo le maltrato a Ítalo. Entonces, si tiene la boca tan grande para hablar también debe tener pruebas de lo que dice”, indicó.

La bailarina también descartó que se haya vuelto a reconciliar con su pareja y padre de sus hijos Ítalo Villaseca. “Nosotros nos separamos como esposos más no como padres de nuestros hijos. Hemos estado juntos haciendo los trámites de mis hijos para que puedan viajar al Perú”, indicó.

DENUNCIA CONTRA SU HERMANA

En otro momento de la entrevista Greissy Ortega señaló que en cuento llegue a Perú entablará una deducía contra su hermana Milena Zárate. “Yo llego a Perú y llego de frente a defender a mis hijos. (…) Estoy esperando solo la confirmación de mis vuelos. Ya tengo todo listo”, acotó.