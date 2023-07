Valeria Flóres tras participación en Miss Supernational 2023: “Di todo de mi y espero no haberlos defraudado”

Tras su participación en el Miss Supernational 2023, Valeria Flóres se pronunció después de dejar entre las mejores del certamen de belleza y agradeció a todos las personas que la apoyaron.

Asimismo, la conductora de Tv de 26 años mencionó que se siente super feliz por haber dejado el nombre de nuestro país en lo más alto del mundo.

"Creo que nunca encontraré las palabras precisas para describir la increíble experiencia que viví. Poder ser Perú internacionalmente es un sueño que siempre tuve y estoy más que agradecida toda la organización del Miss Perú por permitirme cumplirlo. No hay nada que me llene más de orgullo que saber que hice sonar a mi país y el haber podido representarlos como lo hice", escribió en un post en redes sociales.

RAZÓN DE ORGULLO PARA LOS PERUANOS

Por otro lado, Valeria Flóres reveló que dio lo mejor de ella en el Miss Supernational 2023 y espera que todos sus compatriotas se sientan orgullosos de ella por su participación en el certamen.

"¡Pero soy consciente que no hubiera sido posible sin todos ustedes! Gracias por haberme acompañado en este camino, por haber comentado Perú en cada publicación y por cada mensaje de aliento que me mandaban. Quiero que sepan que di todo de mí, no solo en la preliminar y final, sino en las tres semanas que estuve en Polonia. Sabía que estaba representando a todo un país y espero no haberlos defraudado”, sostuvo.

Como se recuerda, Flóres se consagró con la corona Miss Supernational América, donde se impuso a representantes de Ecuador y Brasil.