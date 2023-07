Miss Supranational 2023: Valeria Flórez lució traje inspirado en gallito de las rocas y deslumbró al mundo

Radiante. Nuestra representante en el Miss Supranational, Valeria Flórez, desfiló en la ronda de trajes típicos con un precioso atuendo inspirado en nuestra ave nacional, el gallito de las rocas, en la noche de glamour realizada para este evento en la ciudad de Nowy Sącz (Polonia).

El creativo diseño fue realizado por las talentosas manos del moyobambino Beto Pinedo, diseñador que lleva años trabajando en los vestuarios que las misses lucen en sus presentaciones. De acuerdo a una publicación de Valeria en su cuenta de Instagram, la mencionada ave fue seleccionada por su imponente figura y comportamiento.

ENTRE LAS 12 MÁS BELLAS

Sin duda uno de los momentos más emotivos de nuestra participante, fue cuando en la ronda de preguntas le consultaron la razón por la que debía ganar el Miss Supranational 2023, a lo que ella respondió:

"Luego de esta asombrosa experiencia, puedo confirmar que la vida me ha preparado para este momento y me di cuenta de que soy más fuerte de lo que alguna vez pensé. Y es por eso que pienso que tengo el poder de ser la siguiente Miss Supranational. Quiero ser la voz de aquellos que piensan que no pueden cumplir sus sueños. No hay imposibles", disertó muy emocionada.

Es preciso mencionar que la reina de belleza compitió con otras 64 candidatas por la corona, quedando dentro del top 12 de las mujeres más bellas del mencionado evento de belleza.