Karla Tarazona demanda a sujeto que la agredió verbalmente en Préndete

Karla Tarazona decidió demandar al sujeto que la agredió verbalmente el pasado 25 de abril, durante una emisión en vivo de ‘Préndete’.

El tiktoker conocido como ‘Pablancho’ informó que recibió una denuncia interpuesta por la conductora por el presunto delito de maltrato psicológico. Además de la denuncia, la modelo una orden de alejamiento y exige que el joven no la mencione en redes sociales.

¿QUÉ PASÓ?

Como se recuerda, el martes 25 de abril de este año, el influencer lanzó desatinados comentarios hacia Tarazona durante el segmento ‘El trampolín de Préndete’.

“Mejor deberías dedicarte a trabajar en vez de estar pidiéndole a tu exmarido plata para cuidar a tus hijos”, arremetió el joven haciendo alusión a la batalla legal que mantiene Karla con su expareja, Leonard León.

Este hecho dejó con la boca abierta a Toñizonte, Susy Díaz y Flor Polo Díaz, que eran invitados del programa durante ese día. “Oye, más respeto con la conductora”, dijo Susy.

Sin embargo, el sujeto no se quedó callado y continuó con sus críticas. “Las cosas hay que decirlas como son, Karla”. Toñizonte no dudó en interrumpirlo para pedirle que respetara a la figura de Panamericana Televisión. “Ya basta, niño. ¿Qué tienes? No has tomado desayuno”.