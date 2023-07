Susy Díaz minimiza ampay del novio de Florcita Polo: “Para no sufrir, al toque poner repuesto”

Susy Díaz se pronunció sobre el ampay Luiggi Yarasca, pareja de Florcita Polo, quine las cámaras de Magaly lo captaron ingresando a un hostal ubicado en el distrito de San Juan de Miraflores. Al respecto, la exvedette minimizó a la nueva pareja de su hija y aseguró que no sabía que tenía un novio.

“Como dije una vez que esté con el equivocado hasta que venga el indicado, será su agarre, su peor es nada, su pasatiempo. Lo que pasa que Flor para metida en la casa con sus hijos, la verdad que yo te digo lo que veo, sale a trabajar. Ahorita está en la casa, sábado también hasta el domingo, tuvo trabajo domingo, regresó rápido a estar con sus hijos”, señaló.

Como se recuerda Yarasca fue captado junto a un amigo ingresando a un hostal, después de que horas antes había almorzado con Florcita Polo en un restaurante del distrito de Barranco y posteriormente embárcalo en un taxi a su domicilio.

CONSEJO PARA SU HIJA

Susy Díaz le dio un consejo a Florcita para que tenga cuidado con la persona que elige para tenerla en su vida, no obstante, le recalcó que, si en el camino sufre una decepción, debe de estar preparada para reemplazarlo de manera inmediata.

“Por eso me preguntaban que tiene pareja, pero en qué momento. En esta vida hay que aceptar una pareja con el cerebro, no con el corazón. No hay que entregar el corazón para no sufrir y para no sufrir, al toque poner repuesto”, expresó.